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Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК

19 Января 2022 15:09
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Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении Руслана Жаксылыкова министром обороны Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Распоряжением Главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующего Национальной гвардией.

Жаксылыков Руслан Фатихович родился 4 марта 1966 года в семье служащих в городе Каскелене Алматинской области, казах.

После окончания средней школы поселка им. Кирова Каскеленского района Алматинской области в 1983 году поступил в Алматинское высшее общевойсковое командное училище им. И.С. Конева, по специальности командная тактическая, которое окончил в 1987 году.

В 1996 году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе по специальности командно-штабная оперативно-тактическая войсковой разведки.

В 2004 году окончил Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации. Специальность - военная безопасность государства.

В 2003 году избирался депутатом Шымкентского городского маслихата 3-го созыва.

С 1987 по 2006 года проходил службу на различных должностях от командира взвода до командира соединения Внутренних войск МВД Республики Казахстан.

С 2006 по 2007 года – заместитель командующего внутренними войсками МВД Республики Казахстан.

С 2007 по 2008 года – первый заместитель командующего внутренними войсками – начальник Главного штаба внутренних войск МВД Республики Казахстан.

С 4 сентября 2008 года – командующий внутренними войсками МВД Республики Казахстан.

С 22 января 2013 года – главнокомандующий внутренними войсками МВД Республики Казахстан.

С 24 апреля 2014 года – главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан.

С 29 сентября 2021 года – заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан

Награжден орденом «Даңқ» I, II степени, Орденом Вооруженных сил Турецкой Республики и 40 медалями СССР, СНГ и Республики Казахстан.

Кандидат педагогических наук. Воинское звание - генерал-лейтенант.

Фото: egemen.kz
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#Президент Казахстана   #Армия   #Назначения  
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