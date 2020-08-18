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Руслан Шпекбаев назначен замминистра обороны РК

Редактор:  
Гульмира Байзакова
18 Августа 2020, 11:56
Руслан Шпекбаев назначен замминистра обороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Шпекбаев Руслан Нуртолеуович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Шпекбаев Руслан Нуртолеуович родился 23 февраля 1968 года в Семипалатинской (ныне - Восточно-Казахстанской) области. Окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище (1989); Военный артиллерийский университет Вооруженных сил Российской Федерации (2003); Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (2011).

Трудовая деятельность: проходил воинскую службу на должностях офицерского состава от командира взвода до первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК; командир взвода, командир батареи, командир дивизиона (с 1989 года); проходил войсковую практику в артиллерийской школе Бундесвера ФРГ (1994-1995); начальник штаба - заместитель командира артиллерийского полка армейского корпуса (1996-1997); командир артиллерийского полка мотострелковой дивизии (с 1997 года); заместитель командира дивизии (по огневому поражению) - начальник отделения ракетных войск и артиллерии управления механизированной дивизии (2003-2004); заместитель командующего войсками регионального командования по огневому поражению - начальник ракетных войск и артиллерии рода войск управления командующего войсками регионального командования «Восток» (с 2004 года); заместитель начальника кафедры оперативного искусства факультета военного и государственного управления Национального университета обороны (2011-2012); заместитель начальника департамента - начальник управления департамента стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных Сил РК (2012-2013); начальник департамента стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных Сил РК (2013-2017). С августа 2017 года был первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан.

Награжден орденом «Даңқ» ІІ ст., 14 медалями.


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