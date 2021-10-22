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    15:44, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Руслан Сакеев назначен вице-министром труда и социальной защиты населения

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Сакеев Руслан Кенесарович назначается на должность вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

    Руслан Сакеев родился в 1978 году в Северо-Казахстанской области.

    Окончил Казахский государственный юридический университет, Карагандинский институт актуального образования «Болашак».

    Трудовую деятельность начал в 1999 году преподавателем филиала Казахского гуманитарно-юридического университета.

    В 1999-2003 годы занимал различные должности в Казахском гуманитарно-юридическом университете.

    В 2003 году являлся помощником депутата Сената Парламента.

    В 2003-2005 годы занимал различные должности в Департаменте внутренней политики Карагандинской области.

    В 2005-2006 годы — заведующий отделом анализа и мониторинга социальных программ и человеческого фактора аппарата акима Карагандинской области.

    В 2006-2007 годы — замначальника управления экспертизы и регистрации Комитета по делам религий МЮ РК.

    В разные годы работал в частном секторе.

    В 2014-2015 годы — руководитель проекта группы управления проектом «Модернизация технического и профессионального образования» в МОН РК.

    В 2017-2019 годы — советник акима; заместитель акима Мангистауской области.

    С октября 2019 года по настоящее время — заместитель председателя правления НАО «Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизованного диалога».

    С марта 2020 года по настоящее время являлся председателем правления ОФ «BIRGEMIZ», созданного по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева.


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