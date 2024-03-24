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    02:21, 24 Март 2024 | GMT +6

    Руслан Курбанов вошел в пятерку сильнейших на этапе Кубка мира по фехтованию в Тбилиси

    Руслан Курбанов
    Фото: Olympic.kz

    Один из лидеров сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Руслан Курбанов стал пятым на этапе Кубка мира в Тбилиси (Грузия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

    Курбанов дошел до 1/4 финала. За выход в полуфинал он бился против бельгийца Нейсера Лойолы. Соперник выиграл поединок со счетом 15-11.

    Лойола в итоге дошел до финала, где встретится с французом Роменом Канноном. Руслан Курбанов  завершил выступление на пятом месте.



    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Грузия Фехтование
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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