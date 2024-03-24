Руслан Курбанов вошел в пятерку сильнейших на этапе Кубка мира по фехтованию в Тбилиси

Один из лидеров сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Руслан Курбанов стал пятым на этапе Кубка мира в Тбилиси (Грузия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

Курбанов дошел до 1/4 финала. За выход в полуфинал он бился против бельгийца Нейсера Лойолы. Соперник выиграл поединок со счетом 15-11.

Лойола в итоге дошел до финала, где встретится с французом Роменом Канноном. Руслан Курбанов завершил выступление на пятом месте.





