Руслан Кенжебеков назначен акимом Актогайского района Карагандинской области

18 Января 2023, 21:20

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Актогайском районе Карагандинской области сменился аким. Им стал Руслан Кенжебеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами районного маслихата на эту должность назначен Руслан Айтыкенович Кенжебеков. Заместитель главы региона Бауржан Асанов принял участие во внеочередной сессии районного маслихата и представил кандидатуру нового акима. Депутаты ее одобрили.

«Руслан Айтыкенович имеет большой опыт работы на государственной службе. Благодаря накопленному опыту и знаниям он сможет организовать работу в соответствии с поставленными Главой государства задачами», – сказал Бауржан Асанов.

Руслан Кенжебеков – уроженец села Кызыларай Актогайского района. Родился в 1978 году.

На государственной службе с 2002 года. В разные годы работал главным специалистом по спорту Отдела внутренний политики аппарата акима Абайского района, начальником отдела организационно-контрольной и кадровой работы департамента юстиции Карагандинской области, главным экспертом управления внутреннего администрирования Комитета по судебному администрированию при Верховном суде, заместителем начальника управления юстиции Темиртау, руководителем департамента по регулированию естественных монополий, защиты конкуренции и прав потребителей по Алматинской области Министерства национальной экономики РК, руководителем антимонопольной инспекции по Карагандинской области Агентства по защите конкуренции РК, директором департамента по работе с человеческими ресурсами Министерства национальной экономики РК, советником акима Акмолинской области, главным консультантом Канцелярии Премьер-Министра РК.

С августа прошлого года и до настоящего времени был консультантом отдела государственной службы и кадровой политики Администрации Президента РК.

Бывший аким района Салтанат Абеуова освобождена от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Ранее сообщалось, что акимом Абайского района Карагандинской области назначили Сабита Оспанова.

Фото: акимат Карагандинской области