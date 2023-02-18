Руслан Касманов стал победителем Гранд-финала Tartyl Fest в категории 80-90 кг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руслан Касманов стал победителем Гранд-финала турнира Tartyl Fest в весовой категории 80 -90 кг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руслан Касманов является представителем Петропавловска. В финальном турнире он подтянулся 33 раза на турнике и стал лучшим в своей категории. Возраст участника 34 года, вес 83 кг. Ранее на отборочном турнире он подтянулся 38 раз.

Отметим, что пока рекорд соревнований принадлежит Евгению Наму из Тараза, который подтянулся 52 раза.

Сегодня в Астане стартовал Гранд-финал республиканского турнира по подтягиванию на турнике Tartyl Fest. В Гранд-финале принимают участие 170 спортсменов, добившихся наилучших результатов в ходе региональных отборочных соревнований.

Общий призовой фонд Гранд-финала – 54 млн тенге. Победитель Гранд-финала получит 3 млн тенге, призовые за второе место составят 2 млн тенге, за третье – 1 млн тенге. Кроме этого, чемпионы Гранд-финала смогут представить Казахстан на чемпионате мира по Street Workout.

Ранее стали известны имена семи победителей Гранд-финала.

В первой группе до 18 лет и до 55 кг чемпионом стал 11-летний школьник из Усть-Каменогорска Мансур Уалиев, в группе от 18 до 30 лет и до 65 кг лучшим стал костанаец Айбат Капанов, в группе до 18 лет и до 70 кг - спортсмен из Семея Ильяс Мукушев, в группе от 18 до 30 лет и в весовой категории от 65 до 80 кг - Руслан Фатахов, в группе от 18 до 30 лет и в весовой категории до 80 кг - Евгений Созончук, в весовой категории 55-70 кг победил Егор Ногин, в весовой категории до 80 кг - Евгений Нам.

Трансляцию соревнований можно посмотреть на телеканале Jibek Joly.