09:04, 25 Июнь 2024 | GMT +6
Руслан Касимов назначен руководителем департамента экономических расследований по Жамбылской области
Приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу по согласованию с Администрацией Президента РК на должность руководителя департамента экономических расследований по Жамбылской области назначен Касимов Руслан Муратович. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее Руслан Касимов занимал должность заместителя руководителя департамента экономических расследований по Жамбылской области.