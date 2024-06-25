РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:04, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Руслан Касимов назначен руководителем департамента экономических расследований по Жамбылской области

    Руслан Касимов
    Фото: АФМ

    Приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу по согласованию с Администрацией Президента РК на должность руководителя департамента экономических расследований по Жамбылской области назначен Касимов Руслан Муратович. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Ранее Руслан Касимов занимал должность заместителя руководителя департамента экономических расследований по Жамбылской области.

    Теги:
    Кадровые назначения Регионы Назначения Жамбылская область АФМ
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!