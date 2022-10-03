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    09:24, 03 Октябрь 2022 | GMT +6

    Руслан Иманкулов назначен официальным представителем МЧС РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальным представителем Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан назначен Руслан Иманкулов. Соответствующее решение принял министр по ЧС Юрий Ильин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Р. Иманкулов родился в г. Джамбул в 1985 году, образование – высшее.

    Свой трудовой путь в Министерстве по ЧС начинал специалистом департамента по ЧС Жамбылской области, являлся официальным представителем Комитета по ЧС МВД РК.

    В разные годы также курировал вопросы взаимодействия со СМИ в АО «НК «КТЖ», МИИР РК.

    В ходе представления Ю. Ильин отметил, что Р. Иманкулов обладает опытом в данной сфере, обозначил ряд приоритетных задач и пожелал успехов в дальнейшей работе.



    Фото: ortcom.kz




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