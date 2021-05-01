Руслан Хамбаров назначен первым заместителем акима Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - На должность первого заместителя акима Актюбинской области назначен Руслан Хамбаров. Год назад он был заместителем акима области, курировал вопросы развития малого и среднего бизнеса, трудоустройства и социальной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, что Президент уволил ряд чиновников за ослабление контроля в сфере строительства и ремонта дорог. Среди них оказался заместитель акима Актюбинской области – Нуржауган Калауов. Сегодня на должность первого заместителя акима Актюбинской области назначили Руслана Хамбарова. Информацию подтвердили в пресс-службе акима области.

Руслан Хамбаров имеет высшее образование. Окончил Казахский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, университет «Туран-Астана».

Трудовой путь начал на посту помощника вице-президента ТОО «КазЦинк» по вопросам финансов.

В разные годы он работал главным специалистом Налогового комитета Министерства финансов РК, управления налогового департамента Восточно-Казахстанской области по Усть-Каменогорску, главным специалистом, начальником отдела Налогового комитета по Сарыаркинскому району. С июля 2018 года по март 2020 года был заместителем начальника департамента государственных доходов по Актюбинской области Налогового комитета Министерства финансов РК.

Член Президентского молодежного кадрового резерва.

С марта 2020 года был заместителем акима Актюбинской области.