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    19:11, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Руслан Хамбаров назначен первым заместителем акима Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - На должность первого заместителя акима Актюбинской области назначен Руслан Хамбаров. Год назад он был заместителем акима области, курировал вопросы развития малого и среднего бизнеса, трудоустройства и социальной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, что Президент уволил ряд чиновников за ослабление контроля в сфере строительства и ремонта дорог. Среди них оказался заместитель акима Актюбинской области – Нуржауган Калауов. Сегодня на должность первого заместителя акима Актюбинской области назначили Руслана Хамбарова. Информацию подтвердили в пресс-службе акима области.

    Руслан Хамбаров имеет высшее образование. Окончил Казахский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, университет «Туран-Астана».

    Трудовой путь начал на посту помощника вице-президента ТОО «КазЦинк» по вопросам финансов.

    В разные годы он работал главным специалистом Налогового комитета Министерства финансов РК, управления налогового департамента Восточно-Казахстанской области по Усть-Каменогорску, главным специалистом, начальником отдела Налогового комитета по Сарыаркинскому району. С июля 2018 года по март 2020 года был заместителем начальника департамента государственных доходов по Актюбинской области Налогового комитета Министерства финансов РК.

    Член Президентского молодежного кадрового резерва.

    С марта 2020 года был заместителем акима Актюбинской области.


    Теги:
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