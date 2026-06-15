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    Руслан Есеналин стал вице-президентом Паралимпийского комитета Казахстана

    В Астане 15 июня состоялась Генеральная ассамблея Национального паралимпийского комитета РК, сообщает корреспондент агентства Kaziform.

    Руслан Есеналин
    Фото: Правительство РК

    Национальный паралимпийский комитет (НПК) Казахстана подвел промежуточные итоги сезона, наметил планы на ключевые старты 2026 года и провел кадровые перестановки. В заседании участвовали руководители спортивных федераций, члены исполкома, а также тренерский штаб и атлеты национальных сборных.

    Главным вызовом текущего сезона для паралимпийской сборной Казахстана станут Азиатские Пара игры, которые пройдут в японском городе Нагоя с 18 по 24 октября 2026 года. Подготовка паралимпийцев уже вошла в активную фазу. Казахстанская делегация планирует побороться за медали в 12 видах спорта.

    В рамках модернизации системы управления комитетом участники проголосовали за изменения в руководящем составе:

    Новым вице-президентом НПК РК, а также в состав Исполнительного комитета был избран Руслан Есеналин — действующий председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК.

    Ранее сообщалось, что казахстанские паралимпийцы завоевали 11 медалей на мировой серии Гран-при.

    Спорт Астана Параспорт
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор