Руслан Есеналин стал вице-президентом Паралимпийского комитета Казахстана

Национальный паралимпийский комитет (НПК) Казахстана подвел промежуточные итоги сезона, наметил планы на ключевые старты 2026 года и провел кадровые перестановки. В заседании участвовали руководители спортивных федераций, члены исполкома, а также тренерский штаб и атлеты национальных сборных.

Главным вызовом текущего сезона для паралимпийской сборной Казахстана станут Азиатские Пара игры, которые пройдут в японском городе Нагоя с 18 по 24 октября 2026 года. Подготовка паралимпийцев уже вошла в активную фазу. Казахстанская делегация планирует побороться за медали в 12 видах спорта.

В рамках модернизации системы управления комитетом участники проголосовали за изменения в руководящем составе:

Новым вице-президентом НПК РК, а также в состав Исполнительного комитета был избран Руслан Есеналин — действующий председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК.

Ранее сообщалось, что казахстанские паралимпийцы завоевали 11 медалей на мировой серии Гран-при.