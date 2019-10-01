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Руслан Даленов рассказал, за счет чего планируется увеличение республиканского бюджета

1 Октября 2019 09:38
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Руслан Даленов рассказал, за счет чего планируется увеличение республиканского бюджета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов рассказал о деталях уточнения республиканского бюджета в 2019 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«При уточнении республиканского бюджета на 2019 год предлагается сохранить основные показатели Прогноза социально-экономического развития страны. Это рост ВВП на уровне 3,8 %, добыча нефти в объеме 89 млн. тонн. Мировые цены на нефть показывают высокую волатильность. С учетом этого прогнозная цена на нефть сохранена на уровне 55 долларов США за баррель», – сказал Руслан Даленов на заседании Правительства.

При этом, целевой коридор годовой инфляции сохранен в пределах 4,0-6,0%.

По его словам, факторами сохранения параметров Прогноза социально-экономического развития являются: сохранение прогноза по внешним рынкам; динамика показателей за 9 месяцев т.г.; корректировка, произведенная в марте т.г. Он также рассказал, за счет чего планируется увеличение республиканского бюджета.

«Доходы республиканского бюджета предлагается увеличить на 95 млрд тенге за счет: налоговых поступлений на 12 млрд тенге; неналоговых поступлений на 83 млрд тенге», - отметил министр.

В свою очередь, неналоговые поступления увеличиваются на 83 млрд тенге за счет: увеличения поступления дивидендов на 50 млрд тенге до 66 млрд тенге и фактических поступлений на сумму 33 млрд тенге.

«В целом доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) в 2019 году составят 7 трлн 81 млрд тенге. Структура доходов по видам поступлений сохраняется. Наибольший объем составляют поступления НДС (2,8 трлн. тенге), КПН (2,0 трлн. тенге), налоги на международную торговлю (1,5 трлн. тенге). Дефицит республиканского бюджета сохраняется на ранее утвержденном уровне 1 трлн. 365 млрд. тенге. По отношению к ВВП это составляет 2,1%», - заключил Р. Даленов.

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Ключевые слова: Экономика,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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