Руслан Даленов рассказал о ситуации в экономике страны
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов рассказал о текущей ситуации в экономике страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По итогам 10 месяцев текущего года в экономике Казахстана отмечается следующее. Увеличились инвестиции в недобывающие сектора, сохраняется рост в реальном секторе, сектор услуг стабилизировался и увеличивается кредитование экономики», - сказал Руслан Даленов на заседании Правительства.
Министр добавил, что в октябре по сравнению с сентябрем растет сектор услуг, но ограничительные меры продолжают оказывать сдерживающее влияние.
«За 10 месяцев этого года производство товаров выросло на 1,9%. При этом производство услуг сократилось на 6,1%. В результате, по оперативным данным ВВП снизился на 2,9%. Годовая инфляция составила 7,1%», - отметил Руслан Даленов.
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