Руслан Даленов: Проблему доступа сельских акиматов к налоговой базе держим на контроле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Сапар Ахметов рассказал о проблеме, с которой сталкиваются акимы сельских округов при работе с налоговой отчетностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выяснилось, что у сельских акиматов нет доступа к базе данных Комитета государственных доходов. Это создает большие проблемы, так как акимы сельских округов вынуждены ехать в районные отделения, стоять в очереди, чтобы сесть за компьютер и заниматься налогоплательщиками, выписывать уведомления и проверять налоговые поступления. Усугубляет ситуацию и обновление баз данных», - сказал Сапар Ахметов на Правительственном часе в Мажилисе.

По его словам, есть такие примеры, когда люди, не проживающие в конкретном сельском округе на протяжении 15 лет и даже выехавшие за пределы страны, состоят в этой базе данных.

«И когда акимы сельских округов пишут завление о снятии таких людей с базы данных, на следующий год они снова появляются в базе данных. Что делается для того, чтобы решить эту проблему?», - обратился депутат к министру национальной экономики Руслану Даленову.

Р. Даленов подтвердил наличие такой проблемы.

«Сами работники аппаратов акимов говорят, что отправляют данные на обновление, происходит работа, и только через год они видят, попали обновленные данные в базу или нет. Нередко, через год узнают о том, что данные оказались неисправленными. Этот вопрос мы начали решать. Необходимо им дать доступ, чтобы они в онлайн режиме могли смотреть, изменились данные или нет», - отметил министр.

Но, по словам Р. Даленова, есть и другая проблема: чтобы обеспечить такой доступ, необходим канал связи и защищенная система.

«Потому что там информация носит закрытый характер, там данные наших граждан. В результате был найден такой выход: на местах есть система «Е-halyk»; если обеспечить шлюз через систему «Е- halyk», мы посовещались со специалистами в области IT и в сфере безопасности, они говорят, что такая возможность есть. Мы также проработали временное техническое решение: чтобы на ежеквартальной основе, на электронных носителях можно было обеспечить обмен данными. Какие это базы данных? Автомобиль, кадастровый реестр, недвижимость. Это три основных базы данных, где нужно проводить сверку. С акиматами сельских округов мы данный вопрос проработали и держим на контроле», - заключил министр.