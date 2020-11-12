Руслан Даленов озвучил ряд предложений в Сенате по поддержке бизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов озвучил ряд предложений в Сенате по поддержке бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На ваше рассмотрение представляется проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», - сказал Руслан Даленов на пленарном заседании Сената.

По его словам, законопроект направлен на стимулирование привлечения инвестиций, развития бизнес-среды, улучшения налогового администрирования.

«В частности, он содержит следующие основные направления. Первое – улучшение налогообложения физических лиц. Предлагается объединить налоги на имущество и землю с физических лиц без изменения элементов налога, два налога будут уплачиваться единым платежом. При этом, земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов предлагается отменить. В целях удобства для налогоплательщиков предлагается перенос срока уплаты налога на транспорт с 31 декабря текущего года на 1 апреля следующего года», - отметил министр.

Кроме того, законопроектом предлагается внедрить инвестиционный налоговый кредит. Кредит будет предоставляться на 3 года по КПН и налогу на имущество.

«Он будет беспроцентный, но в случае не исполнения условий, будет начисляться пеня. На переработку хлопка, производство дрожжей, кондитерских изделий, сахара из сахарной свеклы предлагается распространить норму по уменьшению на 70% исчисленной суммы НДС. Это будет стимулировать переработку сельхозпродукции, увеличение объема производства отечественных товаропроизводителей. В целях упрощения процедуры возврата НДС при экспорте, предлагается предоставление права на применение упрощенного возврата НДС для отечественных производителей: в размере 50% без проверки, 50% после проверки», - пояснил Р. Даленов.

Также законопроектом предлагается распространение льготы по НДС для производства компонентов транспортных средств и сельскохозяйственной техники; освобождение на 3 года от НДС по регулярным социально значимым автомобильным перевозкам; признание железнодорожных перевозок до морского порта с перевалкой груза на водный транспорт международными, и применять к ним нулевую ставку НДС; снижение ставки платы за использование радиочастотного спектра в 10 раз на 5 лет.



