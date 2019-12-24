-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Руслан Даленов оценил перспективы развития экономики Казахстана в следующем году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская экономика вступает уверенными шагами в следующий год. Об этом заявил министр нацэкономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Национальная экономика вступает уверенными шагами в следующий год. Я думаю, что база 2019 года послужит хорошим ростом для 2020 года», - сказал Руслан Даленов в интервью журналистам после заседания Правительства.
Министр отметил, что в стране созданы хорошие условия в реализации предвыборной платформы Президента РК, в реализации Послания.
«Были актуализированы все основные программы, начиная от программы развития регионов и заканчивая программой развития бизнеса, ГПИИР. И это будет отправной точкой для хорошего экономического роста в следующем году», - добавил Руслан Даленов.
- Мобильные группы прокуроров будут защищать права бизнеса в Атырау
- Правительство рассмотрело ход реализации Программы льготного кредитования «экономики простых вещей»
- Около 9 млрд тенге выделено для сооружения павильона Казахстана на ЭКСПО в Дубае
- «Самрук-Казына» упрощает работу с бизнесом
- Сколько денег оставили казахстанцы в магазинах и на базарах с начала года
- Аким Карагандинской области раскритиковал «АрселорМиттал Темиртау»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана