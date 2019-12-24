Руслан Даленов оценил перспективы развития экономики Казахстана в следующем году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская экономика вступает уверенными шагами в следующий год. Об этом заявил министр нацэкономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальная экономика вступает уверенными шагами в следующий год. Я думаю, что база 2019 года послужит хорошим ростом для 2020 года», - сказал Руслан Даленов в интервью журналистам после заседания Правительства.

Министр отметил, что в стране созданы хорошие условия в реализации предвыборной платформы Президента РК, в реализации Послания.

«Были актуализированы все основные программы, начиная от программы развития регионов и заканчивая программой развития бизнеса, ГПИИР. И это будет отправной точкой для хорошего экономического роста в следующем году», - добавил Руслан Даленов.