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Руслан Даленов: Бесполезных мероприятий быть не должно
28 Января 2020 10:51
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов прокомментировал поручение Главы государства по поводу сокращения расходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Бесполезных мероприятий быть не должно. В этом году проведена инвентаризация. Сокращены расходы на 30 млрд тенге. Сейчас стоит задача еще раз провести такую инвентаризацию, поскольку наверняка, объем каких-то расходов, на который можно легко отказаться, есть. Такую инвентаризацию мы проведем. Сегодня на заседании Правительства было дано такое поручение: в недельные сроки представить предложения по сокращению расходов», - прокомментировал Руслан Даленов в ходе пресс-конференции по итогам заседания Правительства.
Напомним, в ходе расширенного заседания Правительства от 24 января Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил долгосрочный мораторий на расходы по приобретению дорогостоящего транспорта, мебели, а также проведение различных форумов и мероприятий
Ключевые слова: Правительство РК, Экономика,
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