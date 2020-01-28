Руслан Даленов: Бесполезных мероприятий быть не должно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов прокомментировал поручение Главы государства по поводу сокращения расходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бесполезных мероприятий быть не должно. В этом году проведена инвентаризация. Сокращены расходы на 30 млрд тенге. Сейчас стоит задача еще раз провести такую инвентаризацию, поскольку наверняка, объем каких-то расходов, на который можно легко отказаться, есть. Такую инвентаризацию мы проведем. Сегодня на заседании Правительства было дано такое поручение: в недельные сроки представить предложения по сокращению расходов», - прокомментировал Руслан Даленов в ходе пресс-конференции по итогам заседания Правительства.