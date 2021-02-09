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Руслан Бекетаев освобожден от должности вице-министра финансов РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
9 Февраля 2021, 09:56
Руслан Бекетаев освобожден от должности вице-министра финансов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Бекетаев Руслан Бакытжанович освобожден от должности вице-министра финансов Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Руслан Бекетаев родился в 1975 году в Южно-Казахстанской области.

В разные годы работал на различных должностях в структурах Национальной комиссии РК по ценным бумагам, Национального Банка РК, Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, а также в структурах финансовой полиции и Министерства финансов РК.

Руслан Бекетаев родился 16 ноября 1975 года. Окончил Казахский Государственный Аграрный Университет (специальность экономист-бухгалтер), Бристольский Университет (магистр экономики, финансов и менеджмента), Оксфордский Университет, Бизнес школа имени Said (диплом в финансовой стратегии).

В разные годы занимал должность начальника управления инспектирования департамента финансового надзора Национального Банка республики, возглавлял управление инспектирования департамента надзора за банками Агентства республики по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

С 2005 по 2011 годы работал в Агентстве по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Республики Казахстан. В 2011 году работал советником председателя правления АО «Казахский гуманитарно-юридический университет».

С 2011 по 2012 год занимал должность заместителя председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов.

В апреле 2012 года назначен на пост председателя Комитета казначейства Министерства финансов.

С июля 2014 года по настоящее время — вице-министр финансов РК.


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