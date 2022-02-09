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Руслан Алишев освобожден от должности главы СЦК при Президенте РК

9 Февраля 2022 16:07
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Руслан Алишев освобожден от должности главы СЦК при Президенте РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Алишев Руслан Канатханович освобожден от должности директора республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Ранее сообщалось, что новым директором СЦК стал Ержан Бабакумаров.

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#Президент Казахстана   #Отставки    #СМИ   #Другие государственные органы  
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