Руслан Алишев освобожден от должности главы СЦК при Президенте РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Алишев Руслан Канатханович освобожден от должности директора республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ранее сообщалось, что новым директором СЦК стал Ержан Бабакумаров.