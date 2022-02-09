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Руслан Алишев освобожден от должности главы СЦК при Президенте РК
9 Февраля 2022 16:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Алишев Руслан Канатханович освобожден от должности директора республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Новости по темеФейковые аккаунты Имангали Тасмагамбетова появились в соцсетях Британская газета The Independent: Несмотря на широкомасштабные беспорядки, Казахстан может стать важнейшим союзником Запада Геннадий Головкин сделал заявление о проведении боя в Казахстане
Ранее сообщалось, что новым директором СЦК стал Ержан Бабакумаров.
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