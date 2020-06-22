Руслан Абдикаликов возглавил Комитет по информационной безопасности МЦРИАП РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Абдикаликов Руслан Кенжебекович назначен на должность председателя Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Руслан Абдикаликов родился в 1975 году в г. Кызылорда.

В 1996 году окончил Кызылординский педагогический институт им. Коркыт ата по специальности «учитель математики и физики», в 2014 году — Карагандинский государственный технический университет по специальности «бакалавр информационных систем».

В 2005 году работал главным специалистом Департамента сервисного системно-технического обслуживания информационных систем АО «Национальные информационные технологии».

В 2005-2011 гг. — начальник отдела, исполняющий обязанности заместителя директора РГП «Инженерно-технический центр» Центральной избирательной комиссии РК.

В 2011-2014 гг. был директором Департамента лабораторных испытаний Центра технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций.

В 2014 году работал исполняющим обязанности директора, директором Департамента Агентства РК по связи и информации.

С 2014 по 2016 гг. занимал должность руководителя управления по контролю в области связи и информации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК.

В 2016 году — заместитель председателя Комитета госконтроля в области связи, информатизации и СМИ Министерства информации и коммуникаций РК.

В 2016-2019 гг. — заместитель Председателя Комитета по информационной безопасности Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

В 2019 году работал заместителем председателя Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

С 2019 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.