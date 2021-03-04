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    Русла рек очистили в Алматы

    4 Марта 2021, 20:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проведен первый день республиканских командно-штабных учений «Көктем-2021», в ходе которого были очищены русла городских рек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям города.

    Сообщается, что 102 человека, 18 единиц техники подразделений ДЧС города, Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, служб гражданской защиты города и военнослужащие воинской части 28237 очистили от наледей и мусора территорию под мостами по проспектам Райымбека и Рыскулова, проведены дноуглубительные работы, обрезка кустарников в русле реки Каргалы протяженностью более 2 тысяч метров.

    «Проведенные работы в последующем позволят снять угрозу затопления близлежащих к реке жилых домов», - уточнили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что 19 участков в Алматы находятся под угрозой подтопления.

    Также было отмечено, что в начале марта в городе пройдет Республиканское командно-штабное учение «Көктем-2021», в рамках которого на территории 8 районов города будут проводиться практические работы по расчистке проблемных участков русел рек, водопропускных сооружений.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Экология Безопасность Паводок МЧС
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