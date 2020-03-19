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Русла малых рек осматривают спасатели СКО

19 Марта 2020 09:09
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Русла малых рек осматривают спасатели СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов объезжает районы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы ведомства, главная цель поездок – проверить, как на местах проводят противопаводковые мероприятия, оценить готовность районов к встрече стихии.

В Айыртауском районе Р. Камалов вместе с недавно назначенным акимом района Дарханом Амриным и начальником отдела по ЧС Есмагзамом Сейтжаном посетили села Имантау, Константиновка, Гусаковка, осмотрели русла рек Бабык-Бурлук, Осиновки. Посмотрели мост, который планируют вести в эксплуатацию на реке Бабык-Бурлук вблизи села Константиновка.

«Только своевременно принятые меры способны надёжно защитить население, не допустить развития возможных ЧС. Главное – обеспечить нормальную жизнедеятельность селян, минимизировав риски паводкового периода», - подчеркнул Р. Камалов.

В Тайыншинском районе начали взрывать лед на реке Чаглинка. О том, как район готовится к паводку, на своей странице в Facebook рассказывает аким Иван Турков.

«Произведены взрывные работы в русле реки Чаглинка, недалеко от города Тайынша, и в устье, вблизи Тендыкского сельского округа. Противопаводковое мероприятие проводилось для беспрепятственного прохода ледовых затворов и талых вод. В общей сложности были произведены три взрыва при использовании 114 кг взрывчатого вещества», - написал И. Турков.

Буквально недавно синоптики предупреждали жителей региона об интенсивном таянии снега и ослаблении льда на водоемах.
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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Безопасность, Другие государственные органы, Паводок,
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Автор:

Олеся Жуковень

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