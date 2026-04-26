RUN FOR AUTISM: Как прошел главный инклюзивный забег Казахстана

Организатор мероприятия — Общественный фонд «Bolashak Charity» при поддержке партнеров.

Мероприятие приурочено к месяцу информирования о проблеме аутизма. По данным Всемирной организации здравоохранения аутизм встречается примерно у одного из 100 детей, а общее число людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в мире превышает 75 миллионов.

Фото: Общественный фонд «Bolashak Charity»

По официальным данным на 1 апреля 2026 года, в Казахстане под динамическим наблюдением с диагнозом РАС находятся 18 153 человека, из них 17 713 — несовершеннолетние (97,5%). По данным международных экспертов и общественных организаций, число детей с РАС в Казахстане может значительно превышать официальные данные, достигая более 35 тысяч человек. В столице зарегистрировано 4 368 человек с РАС, из них 4 232 — дети (96,8%).

Фото: Общественный фонд «Bolashak Charity»

Run for Аutism — это международная инициатива по сбору средств для поддержки исследований по аутизму, в Казахстане Run for autism впервые проведен фондом Bolashak Charity в 2023 году. За 3 года в забегах приняли участие 6 443 человека, собрано 42 348 444 тенге благотворительных средств, на эти средства открыты и оснащены 25 кабинетов поддержки инклюзии в детских садах, школах и колледжах в Астане и Костанайской области.

Забег прошел на четыре дистанции: 1 км, 2,5 км, 5 км и 10 км. Стоимость составила от 8 990 тенге до 11 990 тенге. Всего в благотворительном забеге приняли участие порядка 5000 человек из 26 городов.

В забеге приняли участие более 100 человек с особенностями развития (аутизм, синдром Дауна, ДЦП, сурдоспортсмены, люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата и др.). В онлайн забеге приняли участие 140 человек в 30 городах Казахстана, а также в Великобритании и России.

Фото: Общественный фонд «Bolashak Charity»

В рамках мероприятия по традиции для детей с аутизмом и другими особенностями развития провели спортивно-развлекательную эстафету «Веселые старты». В ней участвовали порядка 180 детей в возрасте от 5 до 14 лет с аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП, задержкой психического и речевого развития, дислексией и др. После эстафеты дети получили подарки от партнеров мероприятия.

— Run for Autism — это особенное событие, потому что в нём участвуют подростки из наших проектов, их семьи, педагоги, партнёры и друзья фонда. Именно поэтому забег давно вышел за рамки обычного мероприятия и стал настоящим движением, которое объединяет людей из разных городов вокруг общей идеи. Когда мы запускали проект, нашей задачей было привлечь внимание общества к теме аутизма и ментального здоровья. Сегодня тысячи людей выходят на старт вместе с нами, и это показатель того, что общество становится более открытым, осознанным и готовым поддерживать важные социальные инициативы. Благодаря участникам предыдущих забегов нам удалось открыть десятки кабинетов поддержки инклюзии, где сотни детей с аутизмом и другими ментальными особенностями ежедневно получают помощь специалистов. Сегодня дети растут, взрослеют, и вместе с ними развиваются наши программы. Мы расширяем направление профессионального обучения подростков и молодых людей с аутизмом. Средства, собранные в рамках нынешнего забега, будут направлены именно на эти цели. Этот забег — это акт поддержки большого числа людей, компаний, которые присоединились к организации мероприятия. Хочу выразить огромную благодарность каждому партнеру, акимату города Астана, компании A-Event и другим компаниям, — подчеркнула председатель Попечительского ОФ BolashakCharity Динара Гаплан.

В забеге приняли участие сотрудники международных компаний, иностранных посольств, в т. ч. Великобритании, Испании, Турции, Швеции, Эстонии, а также представители делегации Европейского Союза. К забегу также присоединились участники из России — из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутска.

Юлия Асфина, мама 12-летнего подростка с РАС, поведенческий аналитик и супервизор специально прилетела на забег Run for Autism из Москвы:

— К сожалению, в России пока нет проекта Run for Autism, и я очень надеюсь, что однажды он появится. Замечательно, что фонд Bolashak Charity организовал такой забег в Астане, и у меня есть возможность стать его частью. Для меня, как для человека, который ежедневно сталкивается с темой аутизма и в профессии, и в личной жизни, участие в проекте, поддерживающем детей с РАС, особенно важно. Я также люблю бег и регулярно участвую в забегах и полумарафонах. В этом году я участвую в Run for Autism уже во второй раз. В прошлом году бежала онлайн в Москве. Тогда организаторы очень быстро передали мне стартовый пакет с медалью и футболкой, было очень приятно. А в этом году я бегу уже в Астане. Очень ценно быть частью такого сильного и вдохновляющего проекта и поддержать наших РАСпрекрасных детей, — отметила Юлия Асфина.

Кулянда Атчибаева вместе с внуком Ахмади приехали на забег из Атырауской области. Они примут участие в забеге на дистанции 1 километр под стартовыми номерами 110 и 524. Ахмади 17 лет, у него синдром Дауна. Ежедневно он посещает Макатский районный реабилитационный центр. Кулянда апа активно занимается развитием внука: вместе они регулярно выезжают в разные города Казахстана на спортивные соревнования для детей с особенностями развития — по плаванию, бегу, прыжкам, лыжному спорту и другим направлениям.

— Я постоянно слежу за тем, какие проходят мероприятия, соревнования, оздоровительные лагеря и другие возможности для моего внука. Мы стараемся везде участвовать. Самое главное, ради чего я всё это делаю, — социализация и общение. Я хочу, чтобы мой внук умел общаться с людьми, был самостоятельным и мог уверенно жить в обществе. Моему внуку уже 17 лет, и я всё чаще задумываюсь о его будущем, — поделилась Кулянда Атчибаева.

Финишировавшие участники забега получили памятные медали, а трех первых бегунов в каждой дистанции наградили дипломами. Все бегуны получили стартовые пакеты.

Среди участников забега разыграли более 20 ценных призов и подарков, включая поездку на двоих в Грузию, 1 тонну бензина, смартфон, сертификаты на проживание в пятизвездочных отелях, месячный запас кофе, годовой запас замороженного йогурта, горный велосипед и другие.

Благотворительный забег прошел при поддержке более 70 спонсоров и партнеров.

Фото: Общественный фонд «Bolashak Charity»

Run for Autism 2023 –2025

В Казахстане забег Run for Autism впервые состоялся в 2023 году. За три года в нем приняли участие 6 443 человека, а к инициативе присоединились 79 партнеров и спонсоров.

За все время проведения забегов было собрано 42 348 444 тенге. Эти средства направлены на открытие 25 кабинетов поддержки инклюзии в детских садах, школах и колледжах. Благодаря им более 200 детей с аутизмом и другими особенностями развития получили возможность обучаться вместе со сверстниками.

Run for Autism — это не просто спортивное событие, а общественное движение в поддержку людей с аутизмом и развития культуры ментального здоровья. Участниками забега стали не только жители и гости столицы, но и спортсмены и любители из разных регионов страны. На старт выходили как профессиональные спортсмены, неравнодушные граждане, так и семьи с особенными детьми, а также команды специалистов, работающих в сфере инклюзии и многие другие.

За годы проведения география участников охватила города по всей стране, включая Алматы, Караганду, Костанай, Павлодар, Темиртау, Семей, Уральск, Усть-Каменогорск, Кызылорду, Кокшетау, Экибастуз, Степногорск, Талдыкорган, Шахтинск, Актобе, Аркалык, Атырау и Петропавловск.

С 2024 года также проводится онлайн-забег, что позволило расширить участие за пределы страны. К инициативе присоединились бегуны из Алматы, Актау, Караганды, Павлодара, Жанаозена, Жезказгана, Косшы, Уральска, Петропавловска, а также из Лондона, Москвы и Стамбула.

Общественный Фонд «Bolashak Charity»

Фонд с 2011 года реализует программы по поддержке талантливой молодежи, развитию инклюзивного образования для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Фондом открыто и оснащено более 90 специализированных реабилитационных учреждений и кабинетов по всему Казахстану, в том числе 80 кабинетов поддержки инклюзии в 24 городах Казахстана. Проектом охвачено свыше 2000 детей с особыми образовательными потребностями, в том числе более 1 000 детей выведены из надомного обучения.

Создано более 800 новых специализированных рабочих мест в сфере инклюзивного образования. 5000 специалистов и родителей прошли обучение по инклюзивному образованию и прикладному анализу поведения. Свыше 2,5 тысяч детей из детских домов приняли участие в творческих программах фонда.

Кабинеты поддержки инклюзии фонда включены в сеть экспериментальных площадок по развитию инклюзивного образования в Республике Казахстан. По всей стране открыты 1 500 кабинетов поддержки инклюзии по образцу модели кабинетов поддержки инклюзии Фонда.

Внесено более 120 качественных рекомендаций и поправок в законодательные акты в части развития инклюзивного образования. Фонд является участником рабочих групп по вопросам развития инклюзии при Сенате Парламента РК, партии AMANAT и министерствах.

Фондом разработан и запущен учебный курс «Поведенческие технологии в обучении детей с особыми образовательными потребностями: стратегии диагностики, обучения и поддержки» для педагогов-ассистентов по сопровождению и работе с детьми с особыми образовательными потребностями. На сегодняшний день обучено более 4 000 специалистов из более 17 регионов Казахстана и стран Центральной Азии.