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Румынская публика высоко оценивает мастерство казахстанского кинематографа
БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ - В Румынии продолжается проведение серии мероприятий, посвященных 30-летию Независимости Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В рамках кинофестиваля казахстанского кино в Бухаресте, который впервые проходит в виртуальном режиме, состоялся показ художественного фильма режиссёра Акана Сатаева «Томирис», рассказывающего о жизни царицы массагетов.
Новый формат кинофестиваля позволил большему количеству зрителей в Румынии подключиться к прямой трансляции и посмотреть исторический фильм с субтитрами на румынском языке. Первый фильм кинофестиваля сразу получил позитивные отклики румынской публики.
17-18 марта 2021 года румынским зрителям будут представлены фильмы казахстанских режиссеров Ерлана Нурмухамбетова «Ореховое дерево» и Рашида Сулейменова «Дорога домой».
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