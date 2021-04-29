Румынская газета о плюсах вакцины QazVac: Серьезных побочных эффектов не зарегистрировано

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Издание в Румынии пишет о том, что казахстанский научно-исследовательский институт биобезопасности представил вакцину QazVac. Вакцина была зарегистрирована Всемирной организацией здравоохранения в качестве вакцины-кандидата 15 мая 2020 года, передает МИА «Казинформ».

«В клинических испытаниях фазы I, проведенных в сентябре прошлого года, приняли участие 44 добровольца, а 17 октября началось клиническое испытание фазы II с участием 200 добровольцев.

Первый случай коронавируса подтвержден в Казахстане в марте 2020 года. 23 марта у инфицированных пациентов были взяты образцы, изучены их биологические свойства и выделен вирус, идентифицированный как COVID-19», - говорится в сообщении Министерства здравоохранения Казахстана.

QazVac или QazCovid-In - достаточно известная технологическая платформа, отмечают специалисты Казахского научно-исследовательского института биобезопасности.

«Это классическая технологическая процедура, при помощи которой получается биологическая масса возбудителя коронавирусной инфекции, который инактивирован – то есть убит с помощью химических методов и затем подвергается серьезной оценке с помощью хромотографических методов».

3000 человек вызвались добровольцами и были вакцинированы вакциной QazCovid-in в городах Алматы и Тараз.

Леспек Кутумбетов, один из специалистов, работавших над разработкой вакцины QazVac, сказал, что вакцину можно хранить в обычном «домашнем» холодильнике при температуре 2-8 градусов по Цельсию.

«Эта вакцина была разработана нашим институтом. В коробке 10 флаконов, которые составляют 10 доз. Каждый флакон содержит одну дозу. Флакон содержит полмиллилитра вакцины, или 10 капель. Его нужно хорошо встряхнуть перед использованием. Тот же флакон используется для введения второго компонента через 21 день. Вакцина хранится в обычном домашнем холодильнике при температуре от двух до восьми градусов. Не требует замораживания и хранится год», - сказал Кутумбетов.

19 декабря Министерство здравоохранения Казахстана выдало разрешение на проведение III фазы клинических испытаний. 3000 человек добровольно вызвались и были вакцинированы вакциной QazCovid-in в городах Алматы и Тараз. Никаких серьезных побочных эффектов или жалоб зарегистрировано не было.

Вакцина QazVac, произведенная в Казахстане, - это двухдозная вакцина и один флакон рассчитан на одного человека. Кроме того, отечественная вакцина не требует замораживания, хранится при температуре от плюс 2 до 8 градусов, отмечает издание.

Третья фаза клинических испытаний вакцины QazCovid-In (QazVac) будет завершена к 9 июля, по словам казахстанских экспертов, в этом исследовании принимают участие не менее 3000 добровольцев.

«Точная дата завершения третьего этапа клинических испытаний – 9 июля 2021 года. После этого предстоит большая работа по обработке данных 3000 добровольцев, которая займет около 20 календарных дней. После этого наш отчет будет представлен в Министерство здравоохранения для тщательного рассмотрения в соответствии с соответствующими правилами и положениями», - сказала глава НИИ Кунсулу Закарья.

Казахстан входит в десятку стран мира, запустивших производство вакцин, и вошел в пятерку стран, самостоятельно освоивших полный цикл производства вакцин - от разработки до применения.

На сегодняшний день каждый двадцатый гражданин Казахстана уже вакцинирован и для обеспечения массовой вакцинации населения на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности выпущена первая партия казахстанской вакцины против COVID-19 QazCovid-in (QazVac).