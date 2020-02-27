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Румыния объявила о первом случае заражения коронавирусом

27 Февраля 2020 08:41
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Румыния объявила о первом случае заражения коронавирусом

БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ - В Румынии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на National Post.

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По данным National Post, министр здравоохранения страны Виктор Костач заявил, что коронавирус обнаружен у мужчины из южного региона Горж.

«Заразившийся контактировал с гражданином Италии, который побывал в Румынии в начале этого месяца, - заявил Костач журналистам. - Пациент находится в хорошем состоянии и будет переведен в Бухарестскую инфекционную больницу».

Коронавирус постепенно захватывает Европу: о первых случаях заражения сообщили ранее в Австрии и Хорватии, Норвегии. Новые случаи заражения коронавирусом COVID-2019 выявлены в Германии.

В Европе наиболее тревожная ситуация складывается в Италии, где жертвами COVID-2019 стали 11 человек.



Фото: ТАСС / EPA / ANTONIO BAT
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Ключевые слова: Происшествия, Здравоохранение, Евросоюз, Общество, Пневмония в Китае,
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