Румыния объявила о первом случае заражения коронавирусом

БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ - В Румынии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на National Post.

По данным National Post, министр здравоохранения страны Виктор Костач заявил, что коронавирус обнаружен у мужчины из южного региона Горж.

«Заразившийся контактировал с гражданином Италии, который побывал в Румынии в начале этого месяца, - заявил Костач журналистам. - Пациент находится в хорошем состоянии и будет переведен в Бухарестскую инфекционную больницу».

Коронавирус постепенно захватывает Европу: о первых случаях заражения сообщили ранее в Австрии и Хорватии, Норвегии. Новые случаи заражения коронавирусом COVID-2019 выявлены в Германии.

В Европе наиболее тревожная ситуация складывается в Италии, где жертвами COVID-2019 стали 11 человек.



