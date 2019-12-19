Румыния будет производить в Казахстане комплектующие для железнодорожной техники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Румыния будет производить в Казахстане комплектующие для железнодорожной техники. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Румынии Нурбах Рустемов на брифинге в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Нурбаха Рустемова, Президент Румынии Клаус Йоханнис отметил необходимость реальных шагов по углублению двусторонних отношений в ходе церемонии вручения верительных грамот.

«Президент Касым-Жомарт Токаев возложил на меня почетную и ответственную миссию по содействию развитию сотрудничества между Казахстаном и Румынией, активизации политического диалога, расширению экономических и культурно-гуманитарных связей», – сказал Н.Рустемов.

По его словам, товарооборот между Казахстаном и Румынией находится на высоком уровне. Румыния является основным торговым партнером Казахстана в Юго-Восточной Европе. Товарооборот за 9 месяцев 2019 года составил 1,337 млрд долл США. Основная составляющая торгового оборота – экспорт сырой нефти из Казахстана в Румынию. Также планируется начать работу по диверсификации товарооборота.

Посол также сообщил, что проведены переговоры с Торгово-промышленной палатой Бухареста. По их результатам достигнута договоренность о создании на территории Казахстана совместных машиностроительных предприятий и предприятий по выпуску комплектующих для железнодорожной отрасли.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Румынии будет отмечаться 750-летие Золотой Орды, а также о том, что члены румынского фан-клуба приглашают к себе Димаша Кудайбергена.