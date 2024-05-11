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    19:00, 10 Май 2024 | GMT +6

    Румынская компания КМГ выделила 45 млн тенге на ликвидацию последствий паводков в Казахстане

    Румынская компания выделила 45 млн тенге на ликвидацию последствий паводков в Казахстане
    Фото: КФ «Samruk-Kazyna Trust»

    Вместе с народом Казахстана: румынская дочерняя компания НК «Казмунайгаз» «Rompetrol» направляет средства для борьбы с паводками, передает агентство Kazinform.

    Компания «Rompetrol» – аффилированная компания Фонда, специализирующаяся в сфере переработки и сбыта нефтепродуктов, выделила 45 млн тенге на ликвидацию последствий паводков в Казахстане. Средства направлены в единый оператор благотворительности «Samruk-Kazyna Trust» для дальнейшего оказания помощи по восстановлению инфраструктуры и поддержке жителей регионов.

    Напомним, группой компаний «Самрук-Қазына» на борьбу с паводками было выделено 15 млрд тенге.

    Теги:
    Паводки в Казахстане Благотворительность Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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