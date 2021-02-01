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    21:37, 31 Январь 2021 | GMT +6

    Руку ребенка из горячей батареи вызволили спасатели Семея

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Восточно-Казахстанской области помогли детям, которые нуждались в необычной помощи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    Первый случай произошёл в Семее. Мальчик, 2009 года рождения, вернувшись с родителями с лыжной базы домой, решил согреться у батареи отопления. Неожиданно рука соскользнула и застряла между перегородок. Близкие пытались ему помочь, но у них ничего не получилось.

    «Отделение спасателей оперативно прибыло на помощь после поступления обращения и помогло ребенку. Медицинскую и психологическую помощь оказал врач СПЧ-2. Затем сотрудники скорой помощи обработали локтевую часть руки ребенка, где был ожог, от госпитализации «пострадавший» отказался», - пояснили в пресс-службе департамента.

    Второй случай произошел в городе Риддере. 15-летний мальчик залез на дерево и не смог самостоятельно слезть. Когда прошел час, то его друзья вызвали спасателей.

    «Прибывшие на место происшествия сотрудники СПЧ-1 с помощью трехколенной лестницы помогли «экстремалу» спуститься. Как оказалось, Иван залез на дерево, чтобы поправить качели, и застрял», - пояснили в ДЧС региона.

    Инциденты говорят о том, что родители очень часто оставляют детей без присмотра. Спасатели обращаются к мамам и папам с просьбой проявлять бдительность и ни в коем случае не оставлять своих детей одних.
    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Другие государственные органы Общество Происшествия Молодежь
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