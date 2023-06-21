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Руку 12-летнего мальчика зажало арматурой в ЗКО

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
21 Июня 2023, 14:32
Руку 12-летнего мальчика зажало арматурой в ЗКО Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области спасен 12-летний мальчик, которому зажало руку арматурой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДЧС ЗКО, происшествие случилось вечером 20 июня в селе Пойма Теректинского района.

«В 17:28 часов на пульт «101» поступил вызов с адреса на улице Шевченко. Было установлено, что на территории маслозавода мальчику 2011 года рождения зажало руку арматурой. Оперативно прибывшие на вызов спасатели высвободили руку мальчика от арматуры, в 18:20 часов работа была полностью завершена. Спасенный мальчик передан службе «скорой помощи». На месте происшествия работали 4 сотрудника оперативно-спасательного отряда ДЧС с 1 единицей техникой. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия», – говорится в сообщении.

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