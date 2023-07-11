Руку 10-летней девочке спасли сотрудники ДЧС Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Несчастный случай произошел днем 10 июля в Карасайском районе Алматинской области. Девочка 10 лет по неосторожности засунула руку в железное соединение между машиной и прицепом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Палец ребенка застрял и сразу начал сильно опухать.

С помощью специальных режущих инструментов подоспевшие вовремя спасатели МЧС вызволили застрявший палец. Спасатель-медсестра оказала первую медицинскую помощь юной пострадавшей. Во время спасательной операции девочка не теряла самообладания и слушала рекомендации специалистов.

Спасатели МЧС призывают родителей следить за своими детьми.