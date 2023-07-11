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Руку 10-летней девочке спасли сотрудники ДЧС Алматинской области

11 Июля 2023, 08:27
Руку 10-летней девочке спасли сотрудники ДЧС Алматинской области Фото: пресс-служба МЧС РК

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Несчастный случай произошел днем 10 июля в Карасайском районе Алматинской области. Девочка 10 лет по неосторожности засунула руку в железное соединение между машиной и прицепом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Палец ребенка застрял и сразу начал сильно опухать.

С помощью специальных режущих инструментов подоспевшие вовремя спасатели МЧС вызволили застрявший палец. Спасатель-медсестра оказала первую медицинскую помощь юной пострадавшей. Во время спасательной операции девочка не теряла самообладания и слушала рекомендации специалистов.

Спасатели МЧС призывают родителей следить за своими детьми.

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