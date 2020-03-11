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Руководящие должности получили представители Президентского кадрового резерва в МЦРИАП РК

11 Марта 2020 18:48
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Руководящие должности получили представители Президентского кадрового резерва в МЦРИАП РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК Аскар Жумагалиев встретился с резервистами, получившими назначения в структуре министерства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Восемь представителей Президентского молодежного кадрового резерва были назначены на руководящие должности в министерстве месяц назад и на встречу с министром пришли уже со своими идеями и предложениями о том, как оптимизировать существующие бизнес-процессы и использовать новые подходы для достижения поставленных целей.

«Глава государства на прошедшем недавно совещании по цифровизации поставил перед нами ряд важнейших задач, в выполнении которых мы надеемся на ваши креативные идеи и конструктивные предложения. Уверен, вам есть, что показать. Мы, в свою очередь, будем вас поддерживать и направлять», - обратился к новым сотрудникам Аскар Жумагалиев.

Средний возраст назначенцев - 31 год, в основном это выпускники иностранных ВУЗов и ведущих университетов Казахстана, имеющих опыт успешной работы в международных организациях, государственных органах и бизнесе.

Обсудив актуальные вопросы и озвучив свои предложения, участники встречи договорились проводить такие «мозговые штурмы» не реже одного раза в квартал, отмечает пресс-служба МЦРИАП РК.



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Ключевые слова: Назначения, Цифровой Казахстан,
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Сара Кабикызы

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