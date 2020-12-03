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Руководству Конституционного суда Азербайджана вручили высокие награды Казахстана

Автор:  
Гульмира Байзакова
3 Декабря 2020, 10:17
Руководству Конституционного суда Азербайджана вручили высокие награды Казахстана

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов вручил орден «Достық» II степени председателю Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархаду Абдуллаеву, а также юбилейную медаль «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» руководителю аппарата Рауфу Кулиеву. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

Награды были присуждены Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за значительный вклад в развитие идей и принципов конституционализма, укрепление дружбы и сотрудничества между профильными органами и народами двух стран.

Дипломат также выразил благодарность руководству и коллективу Конституционного суда Азербайджанской Республики за многолетнее взаимодействие и плодотворное партнерство с Конституционным советом Республики Казахстан в двустороннем и многостороннем форматах на благо братских государств и народов.

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