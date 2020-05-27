Руководству департамента полиции Алматы объявлены выговоры из-за искажения информации о ДТП на блокпосту

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В МВД проанализирован трагический случай, произошедший 25 мая на блокпосте в Алматинской области, где погибли двое сотрудников полиции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Причиной ДТП стали упущения в профилактической работе с личным составом и непринятие своевременных мер реагирования в отношении сотрудников, совершивших правонарушения и дисциплинарные проступки.

Кроме того, дана оценка фактам представления искаженной информации в СМИ.

По итогам служебной проверки приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева в отношении девяти сотрудников из числа руководящего звена приняты меры дисциплинарного взыскания.

Освобождены от занимаемых должностей заместитель командира полка патрульной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Сатаев К.Е., начальник управления кадровой политики ДП г. Алматы полковник полиции Мырзабеков О.С., начальник инспекции по личному составу ДП г. Алматы подполковник полиции Акылбеков А.О..

Предупреждены о неполном служебном соответствии получили начальник местной полицейской службы ДП г.Алматы полковник полиции Саттаров М.А. (ранее занимавший должность командира полка), начальник управления собственной безопасности г.Алматы подполковник полиции Кокрекбаев С.О., заместитель начальника ДП г.Алматы полковник полиции Нашарбеков А.А..

Строгие выговоры объявлены первому заместителю начальника ДП г.Алматы полковнику полиции Алмасбекову Н.С., начальнику отдела ДП г.Алматы подполковнику полиции Азирбек С.К..

Начальнику ДП г. Алматы генерал-майору полиции Таймерденову К.Д. за недостатки в организации деятельности вверенного подразделения объявлен строгий выговор.

«Каждый руководитель несет ответственность за своих подчиненных. Он обеспечивает соблюдение дисциплины и законности среди личного состава. Эта работа в департаменте полиции города Алматы не организована на должном уровне. В результате мы потеряли сразу двух сотрудников, один сотрудник получил тяжкие телесные повреждения. Для всех нас, особенно для родных и близких, это – трагедия и невосполнимая утрата. Поэтому в отношении руководителей, допустивших это чрезвычайное происшествие, приняты соответствующие меры. Руководство МВД и впредь будет жестко требовать соблюдения служебной дисциплины, давать принципиальную оценку любым нарушениям сотрудников полиции и очищать свои ряды от тех, кто не хочет или не может работать в новых условиях», – подчеркнул министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Напомним, утром 25 мая пьяный водитель автомашины марки BMW протаранил блокпост в Алматы, в результате чего погибли двое полицейских. Он допустил наезд на блокпост №4: сначала он наехал на бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную автомашину. Третий пострадавший полицейский находится в реанимации.

Аким Алматы выразил соболезнования семьям и близким полицейских. Им окажут поддержку.

26 мая Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан полицейских, погибших при таране блокпоста в Алматы.

Также стало известно, что водитель автомобиля, протаранивший блокпост, ранее имел отношение к правоохранительным органам.







