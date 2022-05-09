Руководство транспортной полиции посетило семью ветерана и участника ВОВ
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ветеран Иван Федорович Макеев - гордость транспортной полиции Казахстана. В преддверии празднования 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне - в его доме часто встречают гостей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.
5 мая этого года начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев специально приехал из столицы в Тараз и лично посетил семью Кавалера ордена «Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.» ІІ-ой степени, медалей «За боевые заслуги», «За победу над Германией в ВОВ в 1941-1945г.г.», ветерана войны и труда Ивана Макеева.
Почетный ветеран был в своем парадном костюме, на лацканах которого было тесно всем орденам и медалям.
Глава ведомства от имени личного состава Департамента и от себя лично поздравил Ивана Федоровича, вручил ему продуктовую корзину. О. Бекиев также передал ветерану поздравительный адрес от имени Министра внутренних дел Марата Ахметжанова и подарок. «Ваше поколение прошло суровое испытание временем и одержало Великую Победу. И в этот знаменательный день от всей души желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и мира», - говорится в письме. Ветеран войны с воодушевлением принял поздравления и добрые пожелания.
Когда Макееву было 17 лет, он был призван в ряды Советской Армии, участвовал в боях против японских империалистов до 1951 года. Освобождал города Харбин, Мукден.
В 1953 году Макеев И.Ф. демобилизовался и поступил в Могилевскую специальную среднюю школу транспортной милиции МВД СССР, после окончания которой прибыл в линейный отдел внутренних дел на станции Жамбыл, проработав с 1955 по 1982 годы. После 27 лет в ОВД вышел на заслуженный отдых в звании подполковника.
В свои 95 лет фронтовик выглядит бодро, а его памяти на даты и события можно позавидовать. Он является ярким примером оптимизма и служению Родине.
Иван Федорович вместе с супругой Марией Афанасьевной вырастили двоих детей. Есть внуки и правнуки.
Прощаясь, начальник департамента поздравил еще раз ветерана с Днём Победы и сфотографировался с ним на память.
В Д П на транспорте 77-ую годовщину Дня Победы празднует один участник ВОВ и 12
тружеников тыла, а также 10 вдов участников Великой Отечественной войны.