    19:33, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Руководство спецподразделения оскорбляло и применяло силу к подчиненным в Атырау

    В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как в служебном помещении двух бойцов отчитывают с использованием ненормативной лексики и бьют предметом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: кадр из видео

    По предварительным данным, инцидент произошел в феврале в служебном помещении. Стороны направили обращение в МВД РК, указав на проявление неуважения со стороны руководства и злоупотребление служебными полномочиями.

    По словам заявителей, командир спецподразделения и командиры рот оскорбляли их нецензурными словами и наносили удары предметом. В это время один из командиров держит дверь, чтобы никто не вошел.

    Пресс-служба департамента полиции Атырауской области подтвердила факт происшествия.

    — Факт нарушения служебной дисциплины сотрудником специального отряда быстрого реагирования подтвержден. Виновный привлечен к дисциплинарной ответственности. Также по фактам некорректного поведения со стороны руководства подразделения начата служебная проверка. По ее итогам будет дана соответствующая оценка, — сообщили в пресс-службе областного ДП.

    Напомним, ранее сообщалось, что в двое полицейских пострадали при нападении в Атырау: заведено уголовное дело.

    Данагуль Карбаева
