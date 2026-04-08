Руководство спецподразделения оскорбляло и применяло силу к подчиненным в Атырау

По предварительным данным, инцидент произошел в феврале в служебном помещении. Стороны направили обращение в МВД РК, указав на проявление неуважения со стороны руководства и злоупотребление служебными полномочиями.

По словам заявителей, командир спецподразделения и командиры рот оскорбляли их нецензурными словами и наносили удары предметом. В это время один из командиров держит дверь, чтобы никто не вошел.

Пресс-служба департамента полиции Атырауской области подтвердила факт происшествия.

— Факт нарушения служебной дисциплины сотрудником специального отряда быстрого реагирования подтвержден. Виновный привлечен к дисциплинарной ответственности. Также по фактам некорректного поведения со стороны руководства подразделения начата служебная проверка. По ее итогам будет дана соответствующая оценка, — сообщили в пресс-службе областного ДП.

Напомним, ранее сообщалось, что в двое полицейских пострадали при нападении в Атырау: заведено уголовное дело.