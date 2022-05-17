17 Мая 2022 18:05

Руководство школ могут уволить за низкие баллы на ЕНТ у обладателей Алтын белгі

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководство школы могут уволить, если претендент на знак «Алтын белгі» получит низкие баллы при сдаче Единого национального тестирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году проведем анализ того, как выпускники с «Алтын белгі» сдали ЕНТ. Национальный центр тестирования занимается этим вопросом. Если претендент на «Алтын белгі» наберет низкие баллы на Едином национальном тестировании, не сможет набрать проходной балл, тогда к ответственности будем привлекать руководство школ. Мы уделяем особое внимание академическому принципу справедливости и сдаче на соответствующем уровне ЕНТ выпускников с «Алтын белгі», - сказал министр Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании.

В этой связи министр поручил управлениям образования и главам отдела на особом контроле держать этот вопрос.

«Прямая ответственность возложена на руководство школ. При необходимости примем меры вплоть до увольнения. Поэтому просим всех быть готовыми к этой мере», - добавил глава ведомства.

Ранее сообщалось, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов подписал приказ о внесении изменений в правила оценивания учебных достижений школьников. В приказе значительно усилены требования для получения знака «Алтын белгі». Со следующего года на знак «Алтын белгі» смогут претендовать школьники, получившие аттестат особого образца по итогам 9 класса и имеющие по всем учебным четвертям 10-11 классов оценки «отлично». Также претенденты должны будут сдавать экзамен по математике на базе НИШ.

В этом году выпускникам школ с особыми потребностями во время сдачи Единого национального тестирования дополнительно предоставят 40 минут.