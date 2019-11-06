Руководство школ Алматы оштрафовали на 1,7 млн тенге за несоответствующую школьную мебель

АЛМАТЫ, КАЗИНФОРМ – Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг совместно с представителями Палаты предпринимателей, а также экспертами Департамента технического регулирования и метрологии принял участие в комиссии по контролю местного содержания на предмет соответствия учебной мебели, поставляемой в школы Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В результате выявлено несоответствие поставляемой мебели техническому заданию конкурса: недостаточная облицовка края столешниц, не предусмотрено место для хранения ранцев и портфелей, низкое качество выполнения и покрытия каркасов мебели и др.

«Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы в целях установления безопасности поставляемой мебели проверены 3 школы города - №№ 17, 7, 49 - с применением лабораторных исследований», - сообщила руководитель департамента Айзат Молдагасимова.

По результатам экспертизы выделение вредных химических веществ не выявлено, но представленные образцы мебели не соответствовали требованиям техрегламента «О безопасности мебельной продукции» по маркировке – отсутствует маркировка на государственном языке, не указан знак ЕАС.

Также в маркировке учебных столов не указан средний рост учащихся, для которых они предназначены, а на стульях функциональные размеры вообще не указаны, хотя это имеет важное гигиеническое значение: учебная мебель в ходе эксплуатации должна соответствовать росто-возрастным показателям учащихся.

Кроме того, не были представлены сертификаты соответствия, подтверждающие соответствие требованиям Технического регламента, и товаро-сопроводительные документы.

«Однако данная мебель была поставлена в школы согласно договорам поставки, заключенным между поставщиками, выигравшими конкурс и управлением образования Алматы», - говорится в сообщении.

По результатам проверки руководители школ привлечены к административной ответственности в виде штрафа на сумму 1,7 млн тенге.