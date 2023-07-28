Руководство «Самрук-Қазына» ознакомилось с работой транспортно-логистических объектов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов в ходе рабочей поездки посетил транспортно-логистические объекты АО «НК «ҚТЖ» в Алматинской области, передает МИА «Казинформ».



Главе фонда презентовали технологическую работу крупнейшего в Центральной Азии Cухого порта «KTZE-Khorgos Gateway», где осуществляется обработка, хранение и перевалка грузов, следующих через казахстанско-китайскую границу. Общая площадь Сухого порта составляет 129 га и включает в себя контейнерный двор вместимостью 18 тысяч контейнеров, контейнерный терминал с 6 подъездными путями и 3 портальными кранами RMG.

За первое полугодие 2023 года в Сухом порту обработано свыше 185 тысяч контейнеров. Это на 21,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ходе визита Нурлан Жакупов заложил капсулу под строительство десяти сортировочных железнодорожных путей и пути текущего отцепочного ремонта вагонов, которые позволят увеличить перерабатывающую мощность терминала с 540 тысяч до 800 тысяч ДФЭ.

Также руководство фонда ознакомилось с работой перегрузочных терминалов АО «Кедентранссервис».

В ходе посещения пограничной станции Алтынколь рассмотрены вопросы реализации проектов, направленных на повышение ее пропускной способности. Для освоения перспективных объемов перевозок планируется строительство немеханизированной сортировочной горки с перерабатывающей способностью 1505 вагонов в сутки.

С начала года через Алтынколь прошло 1855 контейнерных поездов. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.