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Руководство «Росатома» не опровергло информацию о покупке еще одного уранового актива в Казахстане

22 Ноября 2022, 19:10
Руководство «Росатома» не опровергло информацию о покупке еще одного уранового актива в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров прокомментировал вопрос покупки доли в СП «Буденовское», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Знаете, мы никогда в жизни не комментируем пока мы ничего не сделаем. Поэтому давайте оставим интригу и паузу и, когда придет правильный момент, мы обязательно все расскажем», - сказал Кирилл Комаров, отвечая на вопросы журналистов на площадке XII- го международного форума «АТОМЭКСПО-2022».

Ранее в СМИ сообщалось, что российский «Газпромбанк» профинансирует сделку «Росатома» по покупке еще одного уранового актива в Казахстане на 1,6 млрд долларов в рамках общей кредитной линии в размере 9,1 млрд долларов, из которых 7 млрд долларов пойдут на строительство и управление АЭС «Аккую» с четырьмя реакторами ВВЭР-1200 в Турции, и еще 500 млн будет затрачено на покупку литиевых активов.

Уточнялось, что речь может идти о 49-процентной доле в СП «Буденовское», в том числе принадлежащей Якову Клебанову.


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