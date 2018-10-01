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Руководство отдела образования Рудного обвиняют в нарушении очерёдности в детсады
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В ходе заседания Совета по этике, организованного департаментом Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области, рассмотрено дисциплинарное дело в отношении начальника отдела образования города Рудный, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщила старший прокурор управления по защите общественных интересов прокуратуры Костанайской области Асель Ахметова, проблема с трудоустройством детей в детские сады и дошкольные учреждения является одной из злободневных тем системы образования.
«Государством предусмотрен ряд условий, чтобы ребёнок попал в дошкольное учреждение. Первое - встать в очередь. Порядок регламентирован министром образования. Данным стандартом предусмотрен четкий регламент, каким образом, на каких условиях, в какие сроки и кто может поставить ребёнка в очередь, - отметила А. Ахметова. - К сожалению, в Рудном, как показала практика, этот стандарт нарушается. Это нахождение детей в садах без направления, также допускаются такие факты, когда детей со специализированной формой обучения (дети с нарушением слуха и зрения) в сады ходят совершенно здоровые дети».
Как оказалось, такие факты в ряде детских садов Рудного уже имели место быть. Причём за такие нарушения привлечены к ответственности уже два сотрудника и две заведующие дошкольных учреждений.
«Нарушение допущено непосредственно руководителем отдела образования Рудного Кайсаром Канешовым. Допустим, на примере детей, рождённых в 2013 году: мы проанализировали все заявления стоящих в очереди - а это более 5 тысяч. Нормы закона были нарушены руководством отдела образования Рудного. Некоторые дети 2013 года до сих пор стоят в очереди, а ведь им уже по 5 лет. Им через год уже в школу идти! Очередь едина, она различается лишь по возрасту детей. Если ребёнок не получил желаемое место в детском саду, он должен в очереди оставаться и дальше. Но в Рудном ребёнок почему -то теряет своё место и откатывается назад, освобождая тем самым место тем детям, которые встали в очередь позже. Поэтому предлагаем рассмотреть вопрос в отношении начальника отдела образования Рудного и рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности», - подытожила А. Ахметова.
У начальника отдела образования Рудного Кайсара Кенешова, присутствующего на заседании совета, была возможность ответить на такие обвинения. Однако чётко объяснить и опровергнуть обвинения прокуратуры чиновник не смог.
«Мы не можем в полной мере согласиться с доводами прокуратуры в том, что мы нарушаем закон. Во-первых, по факту того, что некоторые дети находились в детсадах без направления - такое было. По этому поводу отвечали сами заведующие детсадами, где произошли такие случаи. И эти заведующие получили соответствующее наказание», - отметил он.
С остальными обвинениями начальник гороно Рудного не согласился.
По итогам обсуждения дисциплинарного дела руководитель департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Салауат
Муксимов отметил, что в данном случае речь идёт о явном воспрепятствовании услугополучателям в реализации их прав.
«Это относиться к проступкам, дискредитирующим госслужбу. Вопрос очень серьезный. Поэтому рекомендуем акиму Рудного Бахытжану Гаязову наложить на руководителя Рудненского городского отдела образования К.Канешова дисциплинарное взыскание в виде понижения государственной должности. Но в связи с отсутствием вакантных мест нижестоящей госдолжности наложением в установленном законом порядке дисциплинарное взыскание в виде предупреждение о неполном служебном соответствии»,- заключил С. Муксимов.
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