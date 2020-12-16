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Руководство НДПП «Ауыл» встретилось с интеллигенцией Алматы

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Декабря 2020, 16:41
Руководство НДПП «Ауыл» встретилось с интеллигенцией Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В День Независимости Казахстана руководство НДПП «Ауыл», кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии Сатыбалдин А., Мухаметов А, Тасибеков К., Куатов Д. после возложения цветов к Монументу Независимости и памятнику Желтоксан в Алматы, провели встречу с творческой и научной интеллигенцией . Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

С партийцами встретились известные писатели и поэты, в их числе Молдахмет Қаназ, Касымхан Бегіманов, Асқар Наймантаев, Маралтай Райымбеков и др.

Лидер партии А.Бектаев «Ауыл» сообщил, что в предвыборной программе теме сохранения национальной идентичности уделено особое внимание.

На встрече не обошлось и без обсуждения предложения партии, направленного на решение проблем продовольственной безопасности.

Кандидат в Мажилис, главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті» Даурен Куат поделился своим мнением относительно защиты национальных ценностей казахского народа.


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