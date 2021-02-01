Руководство Минздрава РК вакцинировалось против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 1 февраля, в Казахстане начинается первый этап вакцинациии против коронавируса. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представители Министерства здравоохранения РК получили вакцину российского производства «Спутник V».

Сначала они прошли осмотр врача. В ходе осмотра и Ерлана Киясова и Ажар Гиният противопоказаний не было. Первым получил вакцину Ерлан Киясов, а после него - Ажар Гиният.





Также врачи напомнили, какие меры нужно соблюдать после вакцинирования. Так процесс представители Минздрава получили вакцину. Затем в течение 30 минут они находятся в зоне наблюдения.

Как сообщалось, первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Казахстан и будет распределена по всем регионам. Вакцину могут получить только совершеннолетние граждане РК.

Планируется, что вакцинация против КВИ продолжится до конца 2021 года с охватом до 6 млн человек. Вакцинация в нашей республике будет осуществляться поэтапно. В первую очередь, вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат уязвимые группы населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных групп населения, подлежащих иммунизации. Первыми будут привиты врачи инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев больниц, сотрудников санэпидслужб и так далее. Затем приступят к вакцинации педагогов в школах и вузах. Третий этап вакцинации охватит граждан с хроническими заболеваниями и ряд других категорий. До конца года число вакцинированных граждан в Казахстане планируется довести до 6 млн.





Вакцинация в Казахстане является добровольной и будет проводиться только с согласия прививаемого. Административной или уголовной ответственности за отказ от вакцинации в Казахстане не предусмотрено.

С 1 февраля 2021 года начинается вакцинация против коронавирусной инфекции с использованием вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), которая произведена в России.

С 15 февраля к процессу вакцинации будет присоединена вакцина Гам-КОВИД-Вак, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со второго квартала 2021 года планируется подключить к процессу вакцинации препарат отечественного производства QazCovid-In, который в настоящее время находится на 3-й фазе клинических испытаний. Вакцинация против коронавирусной инфекции для уязвимых групп населения будет предложена на бесплатной основе.

Отметим, что перед любой вакцинацией медицинский работник уточняет наличие аллергии у прививаемого. В целях своевременного реагирования человеку следует оставаться под медицинским наблюдением первые 30 минут после получения прививки: именно в этот промежуток возможно проявление аллергической реакции на вакцину. Специалисты поясняют, что вакцина «Спутник V» противопоказана детям до 18 лет.







