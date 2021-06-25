Руководство МЧС наградило студента, спасшего людей от удара током в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – За проявленное мужество при спасении людей приказом министра по ЧС РК Юрия Ильина, студент второго курса КазНИТУ им. Сатпаева Абылай Балапанов награжден нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін». передает корреспондент МИА «Казинформ».

Награду ему вручил первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Ибрагим Кульшимбаев.

«От имени министра по чрезвычайным ситуациям, выражаю Вам благодарность за проявленную активную гражданскую позицию! Не каждый смог бы за доли секунды принять решение, спасти человеческую жизнь, рискуя своей», – отметил первый вице- министр.

Как рассказал сам Абылай, героем он себя не считает, говорит, что так поступил бы каждый на его месте. Юному герою 19 лет. Он уроженец города Алматы.

В тот день, 19 июня Абылай читал книгу, сидя на скамейке у фонтана. Услышав шум и крики о помощи, юноша увидел пострадавших людей в чаше фонтана. Несмотря на риск для собственной жизни и здоровью, Абылай, не раздумывая бросился их спасать. По его словам, при спасении людей, находившихся в чаше бассейна, сам получил сильный удар током. Пока студент приходил в себя, оказавшийся рядом неизвестный мужчина примерно 40-45 лет спас еще одну девочку.

В реанимационных мероприятиях (непрямой массаж сердца и искусственное дыхание) принимали участие неравнодушные жители города, находившиеся в момент трагедии рядом с фонтаном.

Благодаря смелому поступку Балапанова Абылая, неизвестного мужчины и неравнодушных жителей, удалось спасти три человеческие жизни.

Ибрагим Кульшимбаев пожелал его семье счастья и благополучия.