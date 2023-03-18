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    08:00, 18 Март 2023 | GMT +6

    Руководство КТЖ провело встречу с секретарем Коммунистической партии СУАР

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    УРУМЧИ. КАЗИНФОРМ - 17 марта в г. Урумчи состоялась встреча руководства АО «НК «Қазақстан темір жолы» с секретарём Коммунистической партии Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) господином Ма Синжуй. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    Стороны отметили устойчивые темпы роста железнодорожных перевозок. В прошлом году рост был 14,5 %, а в первые два месяца текущего года рост составил 30%, в том числе экспорт из Казахстана в КНР вырос в 1,6 раза.

    На встрече были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере транспорта: строительство третьего железнодорожного пограничного перехода Бахты-Тачэн, модернизация участка Достык-Мойынты, перспективы развития международных транспортных коридоров.

    Руководство СУАР поддерживает создание терминала КТЖ в городе Урумчи, проект создания торгового хаба со всей необходимой транспортно-логистической инфраструктурой в Алматинской агломерации. Для усиления сотрудничества стороны договорились проводить встречи на регулярной основе.


    Теги:
    Китай Транспорт КТЖ Интеграция и партнерство
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