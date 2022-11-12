Руководство КТЖ и акимата Жетысуской области провели рабочую встречу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Руководство АО «НК «Қазақстан темір жолы» в рамках рабочей поездки в Жетысуский регион провело встречу с акимом области Бейбитом Исабаевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

В ходе встречи обсуждены вопросы развития станций Достык, Алтынколь, строительства вторых путей на участке Достык – Мойынты, формирования туристического кластера в направлении озера Алаколь.

Инфраструктурный проект строительства вторых путей на участке Достык – Мойынты реализуется в рамках Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны». Кроме повышения транзитного потенциала страны и увеличения пропускной способности участков, проект окажет мультипликативный эффект на развитие региона. При строительстве железной дороги планируется использовать материалы отечественных производителей и привлекать местных специалистов. В ходе работ и после сдачи в эксплуатацию вторых путей на территории Жетысуской области будет создано порядка 2000 рабочих мест.

На совещании рассмотрены вопросы организации перевозок пассажиров до озера Алаколь. В этом сезоне курсировало 11 пассажирских поездов, из них 9 - АО «Пассажирские перевозки», 2 - частных перевозчика. Национальным перевозчиком при поддержке МИИР РК по двум маршрутам из Алматы были задействованы пассажирские составы, сформированные из вагонов «Тальго». Отремонтированы здания вокзалов и пассажирские платформы на станциях Жаланашколь, Коктума, Акши и Бесколь. Для удобства маломобильных граждан в здании вокзалов установлены пандусы, специальные места в зале ожидания, приобретены инвалидные коляски.

Особое внимание обращено на выполнение запросов населения и предпринимателей области. Достигнута договоренность о строительстве пешеходных переходов через ж/д пути на станциях Достык и Талдыкорган, решении проблемы по обеспечению бесперебойной подачи вагонов на Текелийский энергокомплекс и поддержке предприятий области в поставке своей продукции для нужд железнодорожников.

Аким области Бейбит Исабаев выразил благодарность за участие в организации деловой, конструктивной встречи и заверил, что будет оказано полное содействие в реализации инфраструктурных проектов ҚТЖ в Жетысуской области.

Итоги совещания закреплены подписанием двустороннего меморандума о сотрудничестве между АО «НК «ҚТЖ» и акиматом Жетысуской области.