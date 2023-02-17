Руководство Китая объявило о победе над ковидом

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Постоянный комитет Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ сегодня провел заседание, в ходе которого отметил, что Китай с ноября прошлого года добился крупной и решающей победы в области профилактики и контроля COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Синьхуа».

Руководство Китая объявило о «великой и решительной победе» в борьбе против коронавируса. В заявлении, обнародованном после заседания Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК в пятницу, 17 февраля, говорится, что с ноября Китай за сравнительно короткое время «совершил безупречный переход» от режима пандемии к нормальной жизни. Практика доказала, что ЦК принял верные решения и стратегические коррективы при оценке ситуации с пандемии, указывается в документе. Заседание проходило под руководством председателя КНР Си Цзиньпина.

По сообщению государственных СМИ Китая, за время пандемии коронавируса медицинской помощью в стране воспользовались более 200 млн инфицированных, вылечено почти 800 тысяч тяжело больных пациентов, при этом «смертность от COVID-19 в Китае была самой низкой в мире». «Китай совершил чудо в истории человечества», - проинформировало агентство «Синьхуа», отметив, что на фоне улучшения ситуации в Китая в других регионах мира вирус продолжает распространяться и мутировать.

В начале декабря правительство КНР отменило жесткую политику нулевой терпимости к коронавирусу с локдаунами, принудительным карантином и массовым тестированием населения. По оценкам функционеров из системы здравоохранения, с тех пор вирусом заразились более миллиарда человек.

Данные о смертях больше не публикуются.

По информации Deutsche Welle, согласно официальным данным, с начала декабря до начала февраля в больницах зарегистрировано лишь 83 150 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что централизованную изоляцию для больных коронавирусом отменили в Китае. С 8 января 2023 года для прибывающих в Китай лиц отменили обязательный карантин по COVID-19. Затем Китай снял карантинные ограничения на границе с Казахстаном. Количество въезжающих в Китай увеличилось на 50 % после отмены ограничений к COVID-19.

Китай впервые после ослабления в декабре антикоронавирусных ограничений раскрыл данные о числе умерших от COVID-19 людей, сообщив о почти 60 тысячах смертей за месяц. ВОЗ призывал Китай публиковать новые данные об эпидемии COVID-19.

Фото: АР