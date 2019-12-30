Руководство Кинологического центра подозревается в коррупции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой совместно с прокуратурой г.Алматы по подозрению во взяточничестве изобличены руководитель РГУ «Кинологический центр» Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан и его заместитель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Telegram пресс-службы Агентства по противодействию коррупции.
Они подозреваются в получении на системной основе взяток в общей сумме 2 млн. 182 тыс. тенге от своих подчиненных за общее покровительство по службе.
28 декабря т.г. Специализированным межрайонным следственным судом г.Алматы в отношении подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет вынесено судом.
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