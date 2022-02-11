Руководство и персонал более 1000 столичных объектов обучили мерам при угрозе терактов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно законодательству, полицией осуществляется государственный контроль за обеспечением антитеррористической защиты порядка тысячи объектов, уязвимых в террористическом отношении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Это объекты особо важные государственные, стратегические, опасно-производственные, с массовым скоплением людей, в том числе большинство объектов образования и здравоохранения, культуры и спорта.

При проверках объектов УТО (уязвимых в террористическом отношении) сотрудниками полиции проверяется техническая укрепленность объекта, а также знание и навыки персонала по реагированию на угрозы террористического характера.

Проводились семинары, где разъяснялось законодательство в сфере противодействия терроризму, где также проводилось обучение мерам при угрозе совершения террористического акта.

Для обеспечения антитеррористической защиты для руководителей и персонала объектов УТО были разработаны Инструкции при угрозе совершения террористического акта или иных противоправных действий, которые направлены всем руководителям таких объектов. Инструкции размещены на официальных сайтах Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел.

Необходимо отметить, что действующее законодательство не обязывает владельцев, руководителей объектов УТО заключать обязательные договора с частными организациями по обучению персонала в указанной сфере. Наличие у работников таких объектов сертификата сторонних организации о прохождении курсов обучения по антитеррористической безопасности не требуется.