Руководство Фонда «Отандастар» встретилось с представителями дипкорпуса и международных организаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась онлайн-встреча руководства НАО «Фонд «Отандастар» с представителями дипкорпуса и международных организаций, аккредитованных в городе Нур-Султане, передает МИА «Казинформ».

На встрече вице-президент НАО «Фонд «Отандастар» Магауия Сарбасов рассказал о целях, задачах и деятельности Общества, перспективах развития и сотрудничества с зарубежными культурно-гуманитарными организациями.

В ходе мероприятия также была презентована книга - информационный справочник «Международный опыт взаимодействия и поддержки диаспоральных сообществ», изданный на казахском и русском языках при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В книге представлена информация об основных структурах и деятельности международных, региональных международных организаций, занимающихся вопросами миграции и народонаселения, рассматривается международный опыт диаспоральной политики, сотрудничества с этническими, культурными и иммигрантскими организациями, указываются их официальные контакты.

В справочник включены международные законодательные, нормативные правовые акты по вопросам защиты прав национальных, этнических, религиозных и языковых меньшинств в области образования, а также нормативно-правовые акты РК по вопросам миграции и миграционной политики, репатриации этнических казахов на историческую родину и др.

Справочник адресован государственным служащим, дипломатам, студентам, исследователям, также всем читателям, интересующимся вопросами международных отношений, внешней и диаспоральной политики.

Для справки: Некоммерческое акционерное общество «Фонд «Отандастар» был создан по поручению Первого Президента - Елбасы Н. Назарбаева по итогам V Курултая Всемирной ассоциации казахов, прошедшего в 2017 году.

Деятельность общества совместно с республиканской общественной организацией Всемирной ассоциации казахов (ВАК) развивается в двух направлениях: сотрудничество с национально-культурными центрами казахской диаспоры и оказание содействия кандасам, этническим казахам в адаптации в казахстанском обществе.

Учредителями НАО «Фонд «Отандастар» является Министерство иностранных дел и Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.