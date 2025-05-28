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    14:33, 28 Май 2025 | GMT +5

    Руководство ЕС намерено лишить Венгрию права голоса

    Европейский Союз рассматривает возможность временного лишения Венгрии права голоса в совете ЕС, передаёт собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Еврокомиссия намерена отстаивать интересы Евросоюза в связи с пошлинами США
    Фото: freepik

    Это обсуждение связано с действиями Венгрии, которые, по мнению Союза, противоречат ключевым ценностям, таким как верховенство права и свобода прессы.

    Совет Европейского союза провел слушания относительно возможной потери права голоса Венгрией на заседании 27 мая, согласно повестке дня на веб-портале Совета.

    Это стало восьмым слушанием по Венгрии с тех пор, как Европейский парламент инициировал процедуры статьи 7 против страны в 2018 году. Статья 7 Договора о ЕС допускает приостановление права голоса в Совете, если государство-член постоянно нарушает основополагающие принципы ЕС

    Если мера будет принята, это повлияет на процессы принятия решений в ЕС, где требуется единогласие всех стран-членов.

    Теги:
    Венгрия ЕС Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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